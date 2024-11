Ronaldo rekordunu yenilədi

"Əl-Nəsr"in futbolçusu Kriştiano Ronaldo öz rekordunu yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 12-ci turunda Ronaldo dubl edib. Ronaldonun iki qolu sayəsində "Əl-Nəsr" "Damak"ı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da, Ronaldo karyerasında 915-ci qola imza atıb. Bu həm də, yeni dünya rekordudur. Kriştiano Ronaldonun hədəfinin 1000 qola çatmaq olduğu irəli sürülür.

Qeyd edək ki, qələbədən sonra xallarını 25-ə çatdıran "Əl-Nəsr", Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında üçüncü sırada qərarlaşıb.

