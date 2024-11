"Real" "Barselona" ilə bağlı paylaşım etdi - FOTO

Kataloniya nəhəngi "Barselona" yaranmasının ildönümünü qeyd edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barselona"nın əzəli rəqibi "Real Madrid" bununla bağlı paylaşım edib. Təbrikdə "”Barselona”, səni 125 illik yubileyin münasibətilə təbrik edirik. Tariximiz boyu sizin kimi böyük bir rəqiblə mübarizə aparmaq “Real Madrid” üçün şərəfdir" - deyə bildirilib.

Qeyd edək ki, 1899-cu ildə əsası qoyulan “Barselona” 125 illik yubileyini qeyd edir. Kataloniya nəhəngi bununla bağlı tədbir keçirib. Tədbirdə idmançılar və əfsanələr iştirak edib.

