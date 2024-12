Tramp qudasına vəzifə verir

ABŞ-nin yeni seçilmiş Prezidenti Donald Tramp Amerikanın Fransadakı səfiri vəzifəsinə qudası Çarlz Kuşnerin namizəd göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tramp X sosial şəbəkəsində yazıb.

“Mən Çarlz Kuşneri ABŞ-ın Fransadakı səfiri vəzifəsinə namizəd irəli sürməkdən məmnunam. O, ölkəmizi və onun maraqlarını güclü şəkildə təmsil edəcək nəhəng biznes-lider, xeyriyyəçi və sövdələşmələr aparan şəxsdir”, - Tramp bildirib.

Qeyd edək ki, Çarlz Kuşner Trampın qızı İvankanın qayınatasıdır. Ç.Kuşner daşınmaz əmlak şirkəti “Kushner Companies”in təsisçisi və rəhbəridir.

