Gürcüstan müxalifətinin “Dəyişiklik naminə” liderlərindən biri Zurab Caparidze Tbilisidə saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Caparidze parlament binası yaxınlığında etiraz aksiyası dağıdılandan sonra bir neçə həmkarı ilə birlikdə qaldığı Vake rayonunda saxlanılıb.

Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi hələlik rəsmi açıqlama verməyib.

