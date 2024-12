Türkiyəli nazir Ər-Riyadda Muxtar Babayevlə görüşdü

Türkiyə Azərbaycanla birlikdə güclü addımlar atacağına inanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin ekologiya, şəhər və iqlim naziri Murat Kurum Səudiyyə Ərəbistanın paytaxtı Ər-Riyadda keçirilmiş COP16 çərçivəsində Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayevlə görüşündə deyib.

O, keçən ay uğurlu ev sahibliyi münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib: “COP16 və COP29-da qəbul olunmuş qərarların tətbiqi istiqamətində birgə çalışaraq yaxşı gələcək üçün güclü addımlar atacağımıza inanıram”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.