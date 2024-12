Ermənistan hakimiyyətinə Azərbaycanla müharibə lazım deyil - Paşinyan

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsi tərəfdən regional sabitliyə zərər verə biləcək hər hansısa hərəkətin mümkünlüyünü istisna edib.

Metbuat.az Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, parlamentdə çıxışında bildirib.

“Bizə Azərbaycanla heç bir müharibə qətiyyən lazım deyil. İstənilən təcrübəli müşahidəçi başa düşür ki, daxili siyasi mövqelərimizi gücləndirmək üçün, əksinə, regionda sabitlik lazımdır”, - o deyib.

Ermənistan hökumətinin başçısı qeyd edib ki, Ermənistan Alma-Ata Bəyannaməsi əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb və sərhədlərin delimitasiyası prosesini davam etdirməyi planlaşdırır.

“Biz sərhədin növbəti hissəsində delimitasiyaya başlamalıyıq və bu proses davam edir. Məqsədimiz sülh müqaviləsini razılaşdırmaqdır, onun da 90 faizi artıq tamamlanıb”, - Paşinyan söyləyib.

O, həmçinin bildirib ki, regionda yeni eskalasiya üçün heç bir səbəb görmür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.