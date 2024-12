Cənubi Kiprdə müdafiə sistemləri quruldu

Cənubi Kiprin İsraildən aldığı “Dəmir Qübbə” adaya gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müdafiə sistemləri adada quraşdırılmağa başlanılıb. Yunanıstan mediasının məlumatına görə, Yunanıstan və Cənubi Kiprin İsraildən yüz milyonlarla dollara aldıqları “Dəmir Qübbə” Egey dənizinin və Aralıq dənizinin bir hissəsini əhatə edəcək şəkildə aktivləşdiriləcək. Bununla da, Cənubi Kipr döyüş təyyarələri və raketlərin hərəkətlərini izləyə biləcək.

Bildirilir ki, Cənubi Kiprin yeni hava hücumundan müdafiə sistemi, Yunanıstanın israillilərlə paralel olaraq qurduğu “Dəmir Qübbə” ilə tam uyğunlaşacaq. Tərəflər bununla pilotsuz təyyarələrinin mümkün həmlələrini dəf etmək qabiliyyətini artırmaq istəyir. Cənubi Kipr hərbi helikopterlər də almaq istəyir.

