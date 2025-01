Miqrantlar bu ölkədə böhran yaradacaq

Meksikanın ABŞ-dan Donald Trampın başçılıq etdiyi növbəti Amerika administrasiyası tərəfindən deportasiya oluna biləcək bütün miqrantları qəbul etmək imkanı yoxdur və ölkə humanitar böhranla üzləşə bilər.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “El Universal” nəşrinə miqrasiya sahəsində müsahibə verən meksikalı ekspertlər bildiriblər.

Meksika Milli Muxtar Universitetinin inkişaf tədqiqatları proqramının əməkdaşı Kristina Hernandes bildirib ki, Meksikanın miqrantların yerləşdirilməsi və sosial müdafiəsini təmin etmək imkanı yoxdur:

“2018-ci ildən bəri şahidi olduğumuz miqrasiya böhranı daha da pisləşəcək. Proqnozlar həqiqətən dağıdıcıdır, çünki Meksikanın miqrantlara sağlamlıq xidmətləri və ya psixoloji dəstək göstərmək kimi təcili yardım göstərmək üçün resursları yoxdur, biz humanitar böhranla üzləşəcəyik”.

Nəşrin hesablamalarına görə, Tramp hökuməti 2025-ci ildə yarım milyona yaxın meksikalını deportasiya edə bilər. Lakin onların Meksika hökumətinin çoxsaylı sosial proqramlarında iştirak etmək üçün lazım olan sənədləri olmadığından ölkəyə qayıtmaları ciddi çətinliklərlə üzləşəcək.

Öz növbəsində, Miqrant Gücü ictimai hərəkatının baş katibi Avelino Mesa bildirib ki, Trampın miqrasiya ilə mübarizədə gözlədiyi tədbirlər ABŞ-ın özündə qorxu və xaos mühiti yarada bilər. Nəticədə, hazırda Meksikada ABŞ-a getmək ümidi olan yüz minlərlə miqrant Latın Amerikası ölkəsində qalacaq.

Deportasiyalarla bağlı ekspert qeyd edib ki, Amerika rəsmiləri tərəfindən artıq saxlanılan və deportasiyasını gözləyənlər əvvəlcə ABŞ-dan deportasiya oluna bilər. O vurğulayıb ki, Meksika hökuməti deportasiya qərarlarına məhkəmədə etiraz etməyə diqqət yetirməlidir.

“İkinci mərhələdə, hazırda azadlıqda olan, lakin artıq deportasiya qərarı çıxarılan şəxslər deportasiya oluna bilər. Hakimiyyət onları axtarmağa, saxlamağa və ekspress sxemlə deportasiya etməyə başlayacaq. Üçüncü mərhələdə, biz kütləvi antimiqrasiya reydləri gözləyə bilərik. Hazırda ABŞ-nin immiqrasiya qanunu bu növ deportasiyaya icazə vermir. Əgər miqrantlar saxlanılarsa, onların deportasiya qərarına etiraz etmək hüququ var”.

