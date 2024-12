Əliyar Qəhrəman oğlu Məmmədyarov Mərkəzi Bank sədrinin birinci müavini təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Vüsal Cahangir oğlu Xəlilov, Əli İsmayıl oğlu Əhmədov, Toğrul Nəcəfəli oğlu Əliyev və Gülər Azər qızı Paşayeva Mərkəzi Bank sədrinin müavinləri təyin edilib.

