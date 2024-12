"WhatsApp"a möhtəşəm yenilik gəldi - “Instagram” və “Facebook”la bağlantı quruldu

“WhatsApp”, məzmun paylaşmağı asanlaşdırmaq üçün yenilik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” istifadəçilərin sosial media platformalarında məzmun paylaşmasını xeyli asanlaşdıracaq yeni çoxfunksiyalı paylaşma çubuğu funksiyası üzərində işləyir. Yeni funksiya Android üçün “WhatsApp”ın 2.24.25.20 beta versiyasında müşahidə edilib. Məlumata görə, “WhatsApp” tətbiqində ekranın aşağı hissəsində yerləşən yeni paylaşma paneli “Instagram”, “Facebook”, X və “Snapchat” kimi platformalara məzmunu asanlıqla yükləməyə imkan verir.

İstifadəçilər artıq məzmunu bir platformadan digər platformaya yükləmək problemindən azad olacaqlar. Paylaşım zamanı kanal avtomatik olaraq unikal link yaradılır və bu link asanlıqla digər sosial media platformalarına ötürülə bilir. Paylaşım paneli, həmçinin müəyyən proqramlar istisna olmaqla, digər platformalara daxil olmaq üçün “Daha çox” seçimini ehtiva edir. Yəni istifadəçilərə öz məzmunlarını daha çox proqrama çatdırmaq imkanı verir.

