​Belçikada fermerlər Fransa və Hollandiya ilə əsas yolları bağladı

Belçikanın Vallon Bölgəsində fermerlər birliklərinin çağırışı ilə yüzlərlə fermer ölkənin əsas yollarında etiraz aksiyaları təşkil etməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fermerlər Avropa Birliyi ilə Cənub Ortaq Bazar arasında imzalanması planlaşdırılan azad ticarət müqaviləsinə etiraz ediblər. Fermerlər traktorları ilə ölkəni Fransa və Hollandiya ilə birləşdirən bəzi əsas yolları bağlayıb. Belçikalı fermerlər Avropa Birliyinin Argentina, Braziliya, Paraqvay və Uruqvayın da üzv olduğu Cənub Ortaq Bazar ilə bağlamağı planlaşdırdığı və ət məhsullarının da daxil olduğu azad ticarət sazişini əngəlləmək istəyirlər. Müqavilə bağlanarsa, Avropa İttifaqı Cənub Ortaq Bazar ölkələrindən kənd təsərrüfatı məhsulları və ət idxalı edəcək.

