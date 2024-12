​Ərdoğandan Suriya barədə mühüm AÇIQLAMA

“Türkiyə Suriyada sabitliyin təmin olunmasını istəyir”.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qaziantep şəhərində çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, Türkiyə dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır: “Türkiyə özü üçün nə istəyirsə, qonşular üçün də onu istəyir. Biz Suriyada sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin olunmasının tərəfdarıyıq və bu ölkə sabitliyə layiqdir. Türkiyənin yeganə məqsədi Suriya xalqının azadlığıdır. Biz ilk gündən bəri bunun üçün çalışırıq”.

Türkiyə lideri əlavə edib ki, rəsmi Dəməşq Ankaranın köməyinə adekvat cavab verməyib.

