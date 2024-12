​"Sabah" "Qarabağ"ı zirvədən endirdi

"Qarabağ" Misli Premyer Liqasında "Sabah"la heç-heçə edib.

Metbuat.az report-a istinadla xəbər verir ki, XVI turun ikinci oyunu "Bank Respublika Arena"da keçirilib.

Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

49-cu dəqiqədə meydan sahiblərindən Neqoş Kupusoviç hesabı açıb. 68-ci dəqiqədə Nəriman Axundzadə tarazlığı bərpa edib.

Rəqiblərindən bir oyun az keçirən "Qarabağ" ikinci pillədə qərarlaşıb. Paytaxt klubu 23 xalla beşinci sıradadır.

Günün ilk matçında "Araz-Naxçıvan" "Səbail"i iki cavabsız qolla üstələyib.

Qeyd edək ki, turun digər oyunları 8-9 dekabrda gerçəkləşəcək.

