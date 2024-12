PKK-nın Suriyadakı son sığıncağı Mənbici almaq üçün əməliyyat BAŞLADI

Suriya Milli Ordusu (Azad Suriya Ordusu) Hələb mühafəzəsində PKK/YPG-nin nəzarət etdiyi Mənbicdə əməliyyata başlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “TRT Haber” məlumat yayıb.

“Suriya Milli Ordusu “Azadlıq şəfəqi” əməliyyatında PKK/YPG terror təşkilatının işğalı altındakı Mənbicin Ureyme qəsəbəsi və Um Dadat kəndini azad etdiyini açıqlayıb”, – telekanal qeyd edib.

Məlumata görə, SMO Mənbicin 80 %-ni nəzarətə alıb.

“Mənbicdə PKK/YPG-nin nəzarətindən alınması üçün həm havadan, həm də qurudan müdaxilələr davam etdirilir. Bütün bölgə təşkilat ünsürlər

