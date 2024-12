"Real" onu transfer etmək istəyir - Mbappeni kölgədə qoyacaq

İspaniya La Liqasında "Barselona" ilə gərgin çempionluq yarışında olan "Real Madrid" artıq yeni transferlər üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniya nəhəngi artıq növbəti mövsümün transferini müəyyənləşdirib. “Fichajes”in məlumatına görə, “Real Madrid” “Çelsi”də çıxış edən Koul Palmeri heyətinə qatmaq istəyir. Bildirilir ki, “Real” heyətdə yaradıcı futbolçu istədiyi üçün Palmeri kluba cəlb etmək istəyir. İngilis futbolçunun transferində ən böyük maneənin “Çelsi”nin tələb edəcəyi transfer qiyməti olduğu bildirilir. İngilis nəhəngi 22 yaşlı ulduz üçün az məbləğlə danışıqlara başlamaq istəmir və təklifin 100 milyon avrodan yuxarı olmasını tələb edir.

Qeyd edək ki, bu mövsüm "Çelsi"nin heyətində 17 matçda iştirak edən Koul Palmer 11 qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə fərqlənib.

