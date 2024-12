"YouTube Music" istifadəçilərə mahnının istədikləri saniyəsini paylaşmaq imkanı yaradan yeni funksiyanı təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verirbu funksiya sayəsində istifadəçilər mahnının müəyyən hissəsini seçib paylaşmaqla həmin məqamdan etibarən musiqini dinləyə biləcəklər.

Xüsusilə qısa videolar və zəng melodiyaları üçün faydalı olan bu funksiya, həm Android, həm də iOS cihazlarında istifadəyə verilib. Yenilikdən yararlanmaq üçün tətbiqin ən son versiyasını yükləmək tövsiyə olunur.

