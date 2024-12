Ulduz futbolçunun "Fənərbaxça"ya transferi reallaşır - Güzəşt edildi

Adı "Fənərbaxça" ilə hallanan Anderson Taliskanın transferi ilə bağlı yeni məlumatlar dərc edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əl-Nəssr” Taliskanın transferi ilə bağlı güzəştlər edib. “TeamTalk”ın xəbərinə görə, “Fənərbaxça” “Əl-Nəssr”ə rəsmi transfer təklifi göndərib. Taliska üçün edilən təklifin təfərrüatları açıqlanmayıb. Məlumata görə, “Əl-Nəssr” transferi asanlaşdırmaq üçün transfer haqqını aşağı sala bilər.

Qeyd edək ki, braziliyalı superulduz Anderson Taliskanın “Əl-Nəssr”lə müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır. Bu mövsüm “Əl-Nəsr”in heyətində 19 oyuna çıxan braziliyalı futbolçu 8 qola imza atıb.

