Türk ulduza fantastik təklif - Klubu getməyə razı oldu

Hücum xəttinə futbolçu transfer etmək istəyən "Liverpul" "Yuventus"un futbolçusu Kənan Yıldız üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə nəhəngi futbolçu üçün fantastik büdcə ayırıb. “Calcio Mercato”nun məlumatına görə, “Liverpul” mövsümün sonunda müqaviləsi başa çatacaq Məhəmməd Salahla hələ razılığa gələ bilməyib. “Liverpul” Salahı Kənan Yıldızın əvəz edə biləcəyini hesab edir. Bildirilir ki, İngiltərə klubu Kənan Yıldızı üçün “Yuventus”a 80 milyon avro irəli sürüb. Həmçinin, "The Mirror"un məlumatına görə, "Liverpul" müqaviləsi başa çatacaq Məhəmməd Salahla yeni müqavilə imzalamaq ərəfəsindədir. Bununla belə, “Liverpul” Kənan Yıldızı transfer edə bilər.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl, "Yuventus"un Kənan Yıldızı böyük məbləğə satmağa razı olduğu, qərarı futbolçunun özünə buraxdığı iddia edilmişdi. Kənan Yıldızın isə "Yuventus”da qalmağa üstünlük verdiyi deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.