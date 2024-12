Bakıda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisələr baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ötən gecə saat 01 radələrində 1966-cı il təvəllüdlü İbrahimova Vəfa Nəcəf qızı Binəqədi rayonunda yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından boğularaq ölüb.

Bundan başqa, paytaxt sakini 32 yaşlı Elnurə Abbasova da yaşadığı mənzildə dəm qazından boğularaq vəfat edib.

Fotoda: Elnurə Abbasova

