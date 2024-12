Bakı böyük tədbirə ev sahibliyi edəcək - Bu tarixdə

2026-cı ildə Bakının ev sahibliyi edəcəyi Dünya Şəhərsalma Forumuna hazırlıq işləri gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, bu tədbir COP29-dan sonra Birləşmiş Milllətlər Təşkilatı (BMT) tərəfindən təşkil olunan ikinci ən böyük tədbirdir: "Hazırda BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı ilə sıx iş aparılır. Həm tədbirin təşkili, həm də inzibati məsələlərin müzakirəsi gedir. Təbii ki, tədbirin proqramı, məzmunu və iştirakçılarla bağlı hazırlıq işləri görülür. Bakı bu tədbirə 2026-cı ilin may ayında ev sahibliyi edəcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.