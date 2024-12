Ronaldonun paylaşımı etirazla qarşılandı - Vətənini "satdı"

“Əl-Nəsr”in futbolçusu Kriştiano Ronaldonun sosial media hesabındakı paylaşımı portuqaliyalı azarkeşləri hiddətləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo reklam çarxında 2034-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək 2034-cü il dünya çempionatının ən yaxşı mundial olacağını bəyan edib. Ronaldonun bu açıqlamaları portuqaliyalı azarkeşləri qəzəbləndirib. Çünki 2030-cu il dünya çempionatının ev sahiblərindən biri Portuqaliyadır. Paylaşıma münasibət bildirən azarkeşlər Ronaldonun açıqlamasının təəssüf doğurduğunu qeyd edib.

Qeyd edək ki, Ronaldo reklam çarxında “Səudiyyə Ərəbistanında hər il böyük tədbirlər keçirirlər. Futbol matçları, boks, əyləncə çox yüksək səviyyədədir. Məncə, gələcək çox parlaqdır. Mən bu ölkənin uğurlarının bir hissəsi olduğum üçün xoşbəxtəm və dünya çempionatını görmək üçün mütləq burada olacağam” - deyə bildirib.

