UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VI turunda "Malmö" doğma meydanda "Qalatasaray"ı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçda qonaqlar iki qol üstünlüyü ilə irəlidə olsalar da, artırılmış dəqiqələrdə meydan sahibləri bərabərliyi təmin edə bilib - 2:2.

