Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, "Qarabağ" klubunun UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VI tur oyununda İsveçdə "Elfsborq" komandasına 0:1 hesablı məğlubiyyətindən sonra baş verib.

Azərbaycan 19.625 əmsalla 28-ci pilləyə enib.

Qeyd edək ki, 55 ölkənin yer aldığı siyahıda İngiltərə 99.374 əmsalla liderliyini davam etdirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.