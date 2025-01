Vinisiusun qərarı "Real"ı silkələdi - Mbappenin istədiyi olur

“Real Madrid”in futbolçusu Vinisius Junior klubu tərk edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun klubda xoşbəxt olmadığı irəli sürülür. “Fichajes”in məlumatına görə, futbolçu İspaniya Superkubokunun finalında “Real”ın “Barselona”ya 2-5 hesablı məğlub olduğu oyunda öz çıxışından razı qalmayıb. İddialara görə, braziliyalı futbolçu karyerasını başqa klubda davam etdirmək variantını nəzərdən keçirir. Onun klubdan gedişi ilə Kilian Mbappe də sevimli mövqeyində oynaya bilər.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı klublarının Vinisius Juniorla maraqlandığı barədə iddialar dərc edilmişdi. Bununla belə, Avropada futbolçunu alacaq bir neçə klubun ola biləcəyi deyilir. Onun hazırki transfer dəyərinin 200 milyon avrodur. Vinisius Junior bu mövsüm “Real”da 24 oyun keçirib, 13 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib.

