Qəzza zolağında 2023-cü ilin oktyabrından bu yana davam edən döyüşlər nəticəsində 194 jurnalist həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Livanın “Al Mayadeen” telekanalı anklavdakı hökumətə istinadən məlumat yayıb.

