​"Apple" və "Google"a son xəbərdarlıq

ABŞ hökuməti “Apple” və “Google”a TikTok-u yanvarın 19-a qədər tətbiq mağazalarından silməyəcəkləri təqdirdə qanuni tədbirlər görüləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da TikTok qadağası üçün geri sayım başlayıb.

Bu ilin əvvəlində ABŞ-da qəbul edilən qanun, TikTokun ana şirkəti “ByteDance”ı TikToku satmağı və ya tətbiqi ABŞ-da bağlamağı tələb edir.

Qanunvericilər TikTokun Çin hökuməti ilə əlaqələri səbəbilə milli təhlükəsizliyə təhlükə yaratmasından narahatdırlar.

