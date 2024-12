ABŞ Dövlət katibi Antoni Blinken yeni Suriya hakimiyyətinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparıldığını təsdiqləyib.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə “The Guardian“ məlumat yayıb.

Antoni Blinken bildirib ki, digər diplomatlarla birlikdə İordaniyada Heyət Təhrir əş-Şam təmsilçiləri ilə danışıqlar aparıblar.

ABŞ Dövlət katibi danışıqların detalların açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, ABŞ 2018-ci ildə Heyət Təhrir əş-Şamı terror qruplaşması kimi tanıyıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.