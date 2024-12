Osimhen əldən çıxır - Avropa nəhəngi istəyir

"Qalatasaray"ın "Napoli"dən icarəyə götürdüyü Viktor Osimhen mövsümün fasiləsində başqa kluba transfer ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, nigeriyalı hücumçu üçün "Napoli"yə böyük və maraqlı təkliflər var. “La Repubblica”da dərc edilən xəbərə görə, “Mançester Yunayted” Viktor Osimhen üçün mübadilə təklifi irəli sürüb. Məlumata görə, “Mançester Yunayted” mövsümün fasiləsində Viktor Osimhen üçün Markus Raşfordu “Napoli”yə təklif edib. Bundan əvvəl, “Mançester Yunayted” Osimhenin transfer qiymətini aşağı salmaq üçün Joshua Zirkzeedən istifadə etməyi düşünürdü, lakin indi “Napoli” ilə razılaşma əldə etmək üçün Reşfordu alternativ olaraq təklif edib. "Çelsi" və "Yuventus"un da futbolçunun xidmətində maraqlı olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, “Napoli” Viktor Osimhen üçün 75 milyon avro tələb edir. "Qalatasaray"ın heyətində 13 matçda forma geyinən Viktor Osimhen 10 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə hesaba töhfə verib.

