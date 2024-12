Peres qərarını dəyişdi - Ançelottini o əvəz edə bilər

"Real Madrid"in növbəti mövsümdə məşqçi dəyişikliyi edəcəyi irəli sürülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” azarkeşləri Karlo Ançelottinin istefaya göndərilməsi üçün təzyiq edir. “Fichajes”in xəbərinə görə, “Real Madrid” rəhbərliyi Karlo Ançelottinin yerinə 3 namizəd müəyyən edib. İddia edilir ki, prezident Florentino Peres namizədlər siyahısına 3 məşqçi əlavə edib. “Real”, Massimiliano Alleqri, Yurgen Klopp və Yoahim Löv kimi məşqçilərdən birinin kluba gətirilməsini nəzərdən keçirir. Bundan əvvəl, Zinəddin Zidan və Xabi Alonso “Real Madrid” üçün güclü namizədlər kimi qeyd edilmişdi.

Qeyd edək ki, “Real Madrid” bu mövsüm İspaniya La Liqasında 17 oyunda 11 qələbə, 4 heç-heçə və 2 məğlubiyyətlə 37 xal toplayıb.

