FİFA ən yaxşıları seçdi - Vinisius arzusuna çatdı

FİFA ilin ən yaxşı kişi futbolçusunu seçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real Madrid"in braziliyalı futbolçusu Vinisius Junior FIFA “The Best” mərasimində ilin ən yaxşı oyunçusu mükafatını qazanıb. Vinisius Junior mükafatı aldıqdan sonra çox sevinib. Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən tədbirdə ilin ən yaxşı məşqçisi, ilin ən yaxşı qadın futbolçusu, ilin ən yaxşı qapıçısı adı da açıqlanıb.

FİFA ilin futbolçusu: Vinisius Junior

FİFA-nın ən yaxşı kişi məşqçisi: Karlo Ançelotti

FIFA kişilər arasında ilin ən yaxşı qapıçısı: Emiliano Martinez

FİFA Puşkaş mükafatının qalibi: Alejandro Qarnaço

FİFA tərəfindən ilin ən yaxşı qadın qapıçısı: Alyssa Naeher

FİFA ilin ən yaxşı qadın məşqçisi: Emma Hayes

FIFA Fair Play Mükafatı: Tiaqo Maia

FİFA tərəfindən ilin ən yaxşı qadın futbolçusu: Bonmati

