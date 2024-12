Bakıda məmur qəfil dünyasını dəyişib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Rüstəm Balacayev yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.

Onun ürək tutmasından vəfat etdiyi bildirilib.

Allah rəhmət eləsin.

