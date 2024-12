Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rəsmi səfər çərçivəsində Misirin paytaxtı Qahirəyə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində, eləcə də Fələstin və Livanla bağlı xüsusi iclasda iştirak edəcək.

Türkiyə liderini səfərdə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) rəhbəri İbrahim Kalın, ticarət naziri Ömər Bolat və digər rəsmilər müşayiət edir. Səfər çərçivəsində Ərdoğanın bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirməsi də planlaşdırılır.

