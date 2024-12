Ərdoğan Azərbaycana başsağlığı verdi

Bu gün səhər saatlarında Azərbaycan Hava Yollarına məxsus sərnişin təyyarəsinin Qazaxıstanda qəzaya uğraması xəbərini böyük kədərlə öyrəndik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxışı zamanı deyib.

"Hər iki qardaş ölkəyə xalqımız adından başsağlığı və keçmiş olsun diləklərimizi çatdırırıq", - deyə R.T.Ərdoğan bildirib.

Xatırladaq ki, bu gün Bakı-Qroznı marşrutu üzrə uçan "Embraer 190" sərnişin təyyarəsi Aktaunun hava limanından 3 km məsafədə qəzaya uğrayıb. Qazaxıstanın Nəqliyyat Nazirliyindən bildirilib ki, Aktau şəhərində qəzaya uğrayan təyyarənin göyərtəsində 37 Azərbaycan vətəndaşı olub.

“İlkin məlumatlara görə, təyyarənin göyərtəsində 37 Azərbaycan, 6 Qazaxıstan, 3 Qırğızıstan, 16 Rusiya vətəndaşı olub”, - deyə Nazirliyin məlumatında bildirilir.

AZAL-dan bildirilib ki, Aktau şəhərində qəzaya uğrayan Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən “Embraer 190” təyyarəsində 62 sərnişin, 5 ekipaj üzvü olmaqla, ümumilikdə 67 nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.