Neymar, Sane, Devis - Pulsuz alına biləcək futbolçular

Bir sıra futbolçuların müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, qaydalara əsasən artıq onlar transfer olmaq istədikləri klubla sərbəst danışıqlar apara bilərlər. Həmin futbolçuları təqdim edirik:

1. Vircil van Dayk - (Liverpul)

2. Kevin De Bröyne - (Mançester Siti)

3. Alfonso Devis - (Bavariya)

4. Leroy Sane - (Bavariya)

5. Coşua Kimmix (Bavariya)

6. Conatan Deyvid (Lill)

7. Trent Aleksander-Arnold (Liverpul)

8. Paulo Dibala (Roma)

9. Neymar JR (Əl-Hilal)

10. İlkay Gündoğan (Mançester Siti)

11. Mohamed Salah (Liverpul)

