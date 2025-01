Sankt-Peterburqun “Pulkovo” aeroportunda müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Rosaviasiya”nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Bakı vaxtı ilə səhər saat 08:45-dən etibarən hava limanı təyyarələri nə qəbul edir, nə də uçuşlar həyata keçirir. Məhdudiyyətlərin səbəbi və nə qədər davam edəcəyi hələlik açıqlanmayıb.

