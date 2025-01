ABŞ Prezidenti Cozef Bayden ölkənin "İnter Mayami" klubunun və Argentina millisinin hücumçusu Lionel Messini "Azadlıq" medalı ilə təltif edəcək.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Ağ Evdə baş tutacaq təltifetmə mərasimində Messi ilə yanaşı digər rəsmi şəxslər də mükafatlandırılacaq.

Qeyd edək ki, ABŞ Prezidentinin "Azadlıq" medalı dövlət başçısı tərəfindən vətəndaşlara təqdim edilən iki ən yüksək mükafatdan biridir.

