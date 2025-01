ABŞ-nin şimal-qərbində Dallasda ticarət mərkəzindəki yanğında zoomağazada olan 579 heyvan ölüb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ölən heyvanlardan çoxu tüstüdən zəhərlənib.

“Ölən heyvanların arasında əsasən kiçik quşlar, toyuqlar, iki it və iki pişik olub”, - telekanal qeyd edib.

