Vəfat etmiş aktyor Azər Baxşəliyevin nəşi Heydər Məscidinə aparılıb.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, cənazə namazından sonra mərhum aktyor Qurd Qapısı qəbiristanlığında dəfn ediləcək.

