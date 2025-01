"Metro nəqliyyatında gediş haqqı tarifinin tənzimlənməsinə yenidən baxılması ilə əlaqədar aidiyyəti səlahiyyətli qurumlar qarşısında məsələ qaldırılmayıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Metropoliteni QSC-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakı Metropoliteni QSC-nin gediş haqqı tariflərini tənzimləmə səlahiyyəti yoxdur.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə metroda gediş haqqının 50 qəpikdən 55 qəpiyə qaldırılacağı ilə bağlı iddia yayılıb.

