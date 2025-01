“Şuşa”nın yerində bu universitet olacaq - FOTO

Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən məşhur “Şuşa” restoranının sökülməsi ilə bağlı yeni məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, restoranın sahiblərinə Əhmədlidə yerləşən, üç böyük zalı olan “Leyla” şadlıq evi alternativ olaraq təklif edilib.

Restoranın sökülmə səbəbləri

“Şuşa” restoranı və ətrafdakı obyektlərin sökülməsi qərarı, Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin açıqlamasına görə, bir neçə səbəbə əsaslanır. Bildirilib ki, restoranın yerləşdiyi ərazi park statusuna malik olsa da, illər əvvəl qeyri-qanuni şəkildə özəlləşdirilib və sənədləşdirilib. Əlavə olaraq, parkdakı ağaclara lazımi qulluq göstərilməməsi, tonqalların nəzarətsiz qalanması və yanğın təhlükəsinin yaranması sakinlərin narazılığına səbəb olub. Bu problemləri nəzərə alaraq, restoranın sökülməsi və parkın abadlaşdırılması qərara alınıb.

ADA Universitetinin böyük layihəsi

Restoranın sökülən ərazisində ADA Universitetinin baş planına uyğun genişmiqyaslı layihə həyata keçiriləcək. Layihəyə əsasən, parkın ərazisi yenidən qurularaq həm böyüklər, həm də uşaqlar üçün əyləncə və istirahət imkanları yaradılacaq. Eyni zamanda, burada İtaliya-Azərbaycan Universiteti fəaliyyət göstərəcək. Universitetin inşasının artıq son mərhələyə çatdığı və bu il açılış mərasiminin keçiriləcəyi bildirilir.

Şəhriyar Parkında yenidənqurma işləri

Layihə çərçivəsində Şəhriyar Parkında da yenidənqurma işləri aparılır. Parkın yay aylarında sakinlərin istifadəsinə verilməsi planlaşdırılır. Ərazidə 4 nömrəli şəhər poliklinikasının tarixi binasının bərpası və Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının park ərazisinə köçürülməsi də nəzərdə tutulub.

Sahibkarın narazılığı

“Şuşa” restoranının sahibi Elxan Qasımovun qızı sökülmənin onların xəbərsiz aparıldığını mətbuata bildirib. O deyib ki, restoran tam sökülüb. Söküntü işləri aparılan zaman tərəflər arasında mübahisə də yaşanıb. Söküntünü aparan şəxslər mülk sahiblərinin çəkiliş aparmasına mane olmağa çalışıb.



Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, sahibkara alternativ obyekt təklif edilib, lakin o, bundan imtina edib. Eyni zamanda, sahibkarın mülkiyyət hüquqlarının pozulması faktı təsdiqlənərsə, qanun çərçivəsində kompensasiya ödəniləcək.

“Şuşa” restoranının ərazisinin yenidənqurma planları həm şəhər sakinləri üçün yeni istirahət imkanları, həm də ADA Universiteti üçün müasir təhsil mərkəzinin yaradılmasını nəzərdə tutur.

