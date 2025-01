"Qarabağ" futbolçusu Olavio Juninyonun Braziliyanın “Flamenqo” klubuna mümkün keçidi ilə bağlı rəsmi danışıqları davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Şəxsi müqaviləsinin müzakirəsi və keçidin rəsmiləşməsi üçün 28 yaşlı hücumçu Braziliyaya - Rio-de-Janeyroya yollanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.