Salah barədə sürpriz iddia - “Qalatasaray” istəyir

Məhəmməd Salahın mövsümün sonunda "Liverpul"la müqaviləsi yekunlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun adı Avropanın bir sıra klubları ilə o cümlədən “Qalatsaray”la hallanıb. Ulduz futbolçunu yaxından tanıyan misirli jurnalist İsmail Mahmud həmyerlisinin “Qalatasaray”a transfer iddiaları barədə “Milliyet” qəzetinə danışıb. Salahın “Liverpul”dan ayrılmaq qərarı vermədiyini ifadə edən Mahmud bildirib ki, futbolçu hələ müqavilə yeniləməsə də, o klubda qalmaq istəyir. "Liverpul"un indiyə qədər misirli ulduza müqavilə təklif etməməsinə də münasibət bildirən İsmael Mahmudun sözlərinə görə, bu, futbolçunun ötən mövsümün əvvəlində zədələnməsi və ötən mövsümün sonundakı performansının ən yaxşı səviyyədə olmaması ilə bağlıdır. Lakin Salahın bu mövsüm sərgilədiyi futbol heyran edib.

Misirli jurnalist İsmail Mahmud "Liverpul"un Salahı klubda saxlamaq üçün yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlar apardığını ifadə edib. O, "Qalatasaray”ın nüfuzlu klub olduğunu, lakin Salahın bu komandaya getməyəcəyini ifadə edib.

