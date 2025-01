Ançelotti yeni heyət qurur - Arda barədə qərarını verdi

"Real Madrid"in Superkubok finalında "Barselona"ya 2:5 hesabı ilə məğlubiyyətdən sonra Karlo Ançelottinin heyət seçimləri yenidən tənqid edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real”ın heyətinin yenidən qurulması üçün işlər həyata keçirilir. İddialara görə, yeni heyətdə Arda daha çox oyun şansı əldə edəcək. Kluba yaxın mənbələrin məlumatına görə, artıq Arda Güler əsas heyətdə daha çox yer alacaq. Ardaya yeni heyətdə fərqli tapşırıq veriləcəyi irəli sürülür. Futbolçunun komandanın daimi oyunçularından birinə çevrilməsi hədəflənib. Xəbərin təfərrüatlarında Ançelottinin Ardanı komandaya inteqrasiya etməyi planlaşdırdığı bildirilib. Onun komandadan ayrılmasına icazə verilməyəcək.

Qeyd edək ki, Arda Güler bu mövsüm “Real Madrid” forması ilə 21 matçda 3 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə töhfə verib.

