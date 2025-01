İmzanı at, klubun sahibi ol - Ronaldoya təklifin detalları

"Əl-Nəsr"in Kriştiano Ronaldoya təklif etdiyi müqavilənin yeni detalları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Əl-Nəsr" futbolçuya təşəkkür olaraq klubun səhmlərinin bir hissəsini vermək istəyir. "Marca" nəşrinin məlumatına görə, Ronaldo müqaviləni qəbul edərsə, klubun sahiblərindən biri ola bilər. O, klubun səhmlərinin 5 faizinə sahib ola bilər.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldonun "Əl-Nəsr"lə müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. “Al Khabar” agentliyinin məlumatına görə, klub Ronaldoya illik təqribən 168 milyon funt sterlinq təklif edib. Ronaldo təklifi qəbul edərsə həftəlik 3,19 milyon funt sterlinq qazanacaq. İddialara görə, tərəflər artıq razılıq əldə edib.

