"Neftçi" yenə qələbəyə həsrət qaldı

Premyer Liqasının XIX turunda baş tutan "Neftçi" - "Sabah" görüşündə qalib müəyyənləşməyib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, "Neftçi Arena"da keçirilən turun son görüşü heç-heçə yekunlaşıb - 1:1.

78-ci dəqiqədə "Neftçi"nin müdafiəçisi Azər Salahlı avtoqol müəllifi olub. Cəmi 1 dəqiqə sonra isə Andrey Ştoqrin komandasının bərabərlik qolunu vurub.

Bu nəticədən sonra Samir Abasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv xallarının sayını 18-ə çatdırıb və turnir cədvəlində yeddinci yerə yüksəlib. "Sabah" isə 27 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, XIX turun əvvəlki görüşlərində "Qarabağ" "Şamaxı"nı 3:2, "Zirə" "Araz-Naxçıvan"ı 1:0, "Səbail" "Sumqayıt"ı 2:0, "Kəpəz" isə "Turan Tovuz"u 5:2 hesabı ilə məğlub edib.

