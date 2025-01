​Nigeriyada partlayışda ölənərin sayı artdı

Nigeriyada yanacaqdaşıyan maşının partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 70-dən 86-ya yüksəlib.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bunu Niger ştatının Fövqəladə Hallar Agentliyinin baş direktoru Əlhacı Abdullahi Baba Ara açıqlayıb.

Qeyd olunub ki, Dikko yaşayış məntəqəsində hadisə yerində dağıntıların təmizlənməsi davam edir. Zərərçəkənlərə yerli xəstəxanalarda tibbi yardım göstərilir.

Şahidlərin sözlərinə görə, əvvəlki gün 60 ton benzin daşıyan maşın yolda aşıb. Yanacağı köçürmək üçün başqa bir benzin maşını gəlib. Tökülən yanacağı yığmaq istəyən yerli sakinlər qəza yerinə yaxınlaşıblar. Bu zaman partlayış, daha sonra yanğın baş verib.

