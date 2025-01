"Qalatasaray" Emerson Royalın transferi üçün "Milan"la danışıqlara başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray"ın cinah müdafiəçisini heyətinə qatmaq istədiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Emerson Royal ötən mövsümdən Milan klubunun formasını geyinir.

