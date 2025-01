İsrail 90 fələstinli uşaq və qadını sərbəst buraxdı

HƏMAS və İsrail arasında qarşılıqlı məhbus mübadiləsi razılaşması çərçivəsində 90 fələstinli uşaq və qadın azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fələstinlilər azad edilən şəxsləri qarşılamaq üçün işğal altındakı İordan çayının qərb sahilindəki Ramallahın Beytuniya qəsəbəsində toplaşıb. İsrail əsgərləri soyuq olduğu üçün tonqal qalayan fələstinlilərə gözyaşardıcı qaz və səs bombası ataraq müdaxilə edib. Müdaxilənin ardından İsrail hərbi qüvvələri fələstinliləri ərazidən uzaqlaşdırıb. İsrail ordusunun Beytuniya qəsəbəsinə basqın etməsindən sonra Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin himayəsi altındakı fələstinli məhbuslar təhvil veriləcəyi Ramallahdakı Manara meydanına gətirilib.

Fələstinlilər əsirləri coşquyla alqışlayıblar.

