Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Davos səfəri ilə əlaqədar sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrə Konfederasiyasında işguzar səfərdədir və forum öncəsi bir sıra rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.