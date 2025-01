Afrika ölkəsində yüzlərlə silahlı təslim oldu

Konqo Demokratik Respublikasının İturi əyalətində fəaliyyət göstərən “Zaire” özünümüdafiə qrupunun 600-ə yaxın üzvü silahı yerə qoyub.

Metbuat.az xəbər verir, bununla bağlı tədbir təşkil edilib. Tədbirdə 600-ə yaxın silahlı təslim olub. Ölkə mətbuatının məlumatına görə, mərasim İturi əyalətinin Mabanqa kəndində keçirilib. Üsyançılar silah və sursatlarını da hakimiyyətə təhvil veriblər.

Qeyd edək ki, silahlılar bölgədəki yeraltı mədənləri ələ keçirmək üçün döyüşürdü. Hökumət təxminən 20 ildir qızıl və qiymətli metallara nəzarəti ələ keçirməyə və bölgədə mədənlər qazmağa çalışan silahlı qruplarla mübarizə aparır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, ölkədə gümüş, mis, kobalt, qızıl, koltan və almazla zəngin olan 24 trilyon dollarlıq yeraltı ehtiyatlar var. Onlar hələlik emal edilməyib. Bu, ölkədə onlarla qiymətli metaldan yalnız bəziləridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.